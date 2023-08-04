Sandiaga Uno: Insya Allah PPP Hadir Sebagai Partai Pencipta Pekerjaan

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengatakan partainya yang telah menjadi bagian dari pemerintah selama hampir 10 tahun, turut memberikan andil yang cukup besar bagi masyarakat.

Kendati demikian, Sandiaga mengakui masih ada juga kesulitan yang dihadapi masyarakat. Terutama, dari sisi penciptaan dan penyerapan lapangan kerja.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin konsolidasi pemenangan pemilu dengan Bappilu Kalimantan Selatan, di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (4/8/2023).

"PPP hadir untuk memberikan solusi. PPP adalah partainya pemuda, PPP juga partainya para perempuan dan insyallah PPP adalah partai pencipta pekerjaan. Itu yang selalu saya sampaikan," kata Sandiaga dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (4/8/2023).

Sandiaga menegaskan, PPP sebagai partai politik akan bekerja keras untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat terutama dari sisi ekonomi terutama ekonomi kerakyatan.

Sandi pun optimis PPP bisa menjadi partai yang melahirkan solusi bagi permasalahan masyarakat. Tujuannya, agar ekonomi Indonesia terus meningkat.

"Karena kebermanfaatan kita insyallah bisa memberikan solusi bagi masyarakat dan akhirnya kita bisa mampu untuk amanah dalam menjemput satu tujuan kita membangun ekonomi Indonesia," ujar Sandi.