Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Minta Media Turut Awasi Kinerja Hakim

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |23:01 WIB
KY Minta Media Turut Awasi Kinerja Hakim
KY minta media turut awasi kinerja hakim (Foto : MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Komisi Yudisial (KY) meminta media masa turut membantu mengawasi perilaku hakim, mengingat KY memiliki keterbatasan anggota. Pengawasan yang dimaksud yakni dengan memberitakan terkait kinerja hakim di peradilan secara objektif.

"Bangsa kita merasakan betul kekuatan media, sebagai itu pilar keempat demokrasi," ujar Ketua KY Amzulian Rifai di Yogyakarta, Jumat, (4/8/2023).

Dia mengatakan media memiliki kekuatan untuk merubah perilaku pejabat. Serta, menggiring opini publik.

"Saat ini media kita sudah sangat kuat, pada intinya bagaimana kami sangat berharap teman-teman media membantu KY yang sama sama memperkuat media kita," ucapnya.

Saat ini kata dia, KY memiliki 20 kantor penghubung di daerah di Indonesia. Oleh sebab, itu media memiliki peran penting menjaga independensi hakim-hakim di daerah.

"Keterbatasan SDM, banyak terjadi juga di lembaga lain, kita hanya punya SDM sekitar 300an harus menjalankan tugas yang tidak ringan, mengawasi sekitar 9000 hakim di seluruh Indonesia, sudah terbatas secara SDM , terbatas juga secara kewenangan," ungkapnya.

Kata dia, KY tidak hanya bertugas untuk mengawasi perilaku hakim. Namun juga menjaga independensi dan kehormatan hakim. Dari beberapa kasus, bahkan ada hakim yang diintimidasi oleh sesama aparat penegak hukum.

"Beberapa hakim diintimidasi, ada laporan hakim intimidasi dari aparat hukum lainnya. Di dalam menjalankan tugasnya, KY selain memberikan punisment, kita juga lakukan advokasi, kita juga lakukan pengawasan meskipun secara etik," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184020/komisi_yudisial-LDow_large.jpg
7 Calon Anggota KY, dari Eks Hakim hingga Tokoh Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168618/ky-EA3d_large.jpg
KY Yakinkan DPR Tak Ada Calon Hakim Titipan: Publik Menonton Kita, Pasti Ketahuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/337/3121360/ky-afKZ_large.jpg
KY: 51 Orang Daftar Calon Hakim Agung dan 12 Calon Hakim Adhoc HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/337/3119988/ky-Vqbn_large.jpg
KY Kembali Buka Seleksi 20 Calon Hakim Agung dan Adhoc di MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111568/komisi_yudisial-zRfX_large.jpg
Efisiensi Anggaran, KY Tak Bisa Gelar Seleksi 16 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Adhoc di MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029799/ky-usut-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-ma-yang-ubah-syarat-usia-kepala-daerah-gUEE29NF3W.jpg
KY Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA yang Ubah Syarat Usia Kepala Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement