Motor Wartawan Kemalingan saat Pijat di Tuna Netra

JAKARTA - Nahas nasib seorang wartawan bernama Nirmala Maulana Achmad, sepeda motor bebek mikiknya kemalingan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (3/8/2023) malam.

Nirmala menuturkan, peristiwa itu terjadi saat dirinya tengah di dalam rumah panti pijat Tuna Netra di Jalan Flamboyan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sekitar pukul 20.00 WIB. Seusai itu, Nirmala keluar panti pihat dan melihat sepeda motornya sudah tak ada di halaman parkir.

"Saya pijat setengah 8 mulai. Selasai jam 9 kurang bayar, terus keluar sudah enggak ada (motor)," ujar Nirmala.

Nirmala mengaku dirinya telah mengunci sepeda motornya saat hendak masuk ke panti pijat. Bahkan, kata Nirmala, sepeda motornya telah di parkir di dekat panti pjat tersebut.

"Padahal motor sudah kunci stang, kunci stir. Saya pojokin di tembok mepet sama depan sebelahnya panti pijat tuna netra," ucap Nirmala.

Adapun jenis kendaraan motornya yang raib tersebut adalah Vario 125 berwarna merah dengan nomor polisi AG 6371 AG. "Katanya baru kali ini hilang di pelanggan pijat yang lain," ungkapnya.