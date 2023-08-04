Hendak Tawuran di Pondok Kopi, Warga Tangkap Remaja Bawa Sajam

JAKARTA - Puluhan remaja dipergoki warga hendak melakukan tawuran di Jalan Pondok Kopi Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Kamis (3/8/2023) malam, sekira pukul 22.15 WIB. Warga berhasil membubarkan tawuran tersebut dan turut mengamankan tujuh remaja beserta sejumlah senjata tajam.

Salah satu warga sekitar, Danielle (22) mengatakan dirinya beserta teman-temannya sedang duduk-duduk di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa selepas pulang bekerja. Sontak, dia melihat ada keramaian pelajar, hingga kemudian salah seorang saudara dari temannya memberi tahu adanya aksi hendak tawuran di lokasi tersebut.

"Tadi kan kami sedang nongkrong, baru pulang kerja. Setelah itu tidak tahu bagaimana, ada orang itu salah satu saudara dari teman saya bilang kalau ada kumpulan remaja mau tawuran di daerah Rawadas. Saudara teman saya itu ngajak kita semua buat bubarin tawuran itu, akhirnya kita sepakat deh kesana," ujar Danielle di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Danielle bersama kelima orang temannya menghampiri lokasi guna membubarkan tawuran tersebut. Tak dinyana, saat tiba di lokasi, puluhan pelajar tersebut tiba-tiba lari tunggang langgang dan membuang sejumlah senjata tajam.

"Pas kita ke lokasi, kita melihat senjata tajam jatuh berserakan di depan mata. Kemudian mereka tiba-tiba pada kabur lari tunggang langgang," kata Danielle.

Sekira 30 pelajar, disaksikan Danielle bubar berlarian meninggalkan lokasi. Dia bersama kelima temannya pun berhasil mengamankan tujuh remaja beserta enam sajam.

"Senjata yang pertama kita dapat, sekira lima awalnya. Terus saya cek lagi di lokasi, ternyata ada satu lagi di parit. Totalnya ada enam, berupa celurit tiga buah, stik golf, Samurai kecil dan ada tongkat beserta benderanya," ujarnya.