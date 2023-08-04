Remaja Diduga Maling Ikan di Empang Terekam CCTV

DEPOK - Sejumlah remaja diduga maling ikan di sebuah empang terjadi di Duren Seribu, Bojongsari, Depok, Jawa Barat pada Selasa 1 Agustus 2023.
Aksi mereka yang kedua berhasil terpergok warga dan terekam kamera pengawas atau CCTV.
Terlihat dalam rekaman CCTV yang diunggah laman Instagram @sawangan_info sejumlah remaja dengan posisi merunduk berjalan di pinggiran empang. Selanjutnya sejumlah remaja tersebut memanjat pagar empang.
"Tepat pada Selasa (1/8) maling ikan kembali terjadi ditempat yang sama, namun naas maling dijebak warga hingga akhirnya berhasil ditangkap," tulis caption laman Instagram @sawangan_info dikutip, Jumat (4/8/2023).
Sementara itu, Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana menyebut kasus tersebut berakhir mediasi sesuai prosedur restorative justice.
"Sudah dimediasi sesuai prosedur restorative justice," ucap Yogi.