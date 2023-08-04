Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri Beberkan Penanganan Sultan Rifat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:33 WIB
RS Polri Beberkan Penanganan Sultan Rifat
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, membeberkan bentuk penanganan yang diberikan kepada korban kabel yang menjuntai milik PT Bali Tower, Sultan Rif'at Alfatih (20). RS Polri menyampaikan tim dokter yang menangani Sultan terdiri dari gabungan ahli spesialis guna mempercepat proses penyembuhannya.

Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Hariyanto menyampaikan tim dokter yang terlibat merupakan gabungan dari dokter yang merawat Sultan sebelumnya. Adapun tim dokter yang menangani Sultan, lanjut Hariyanto, terdiri dari gabungan dokter spesialis.

"Tim dokter yang terlibat terdiri dari spesialis THT, bedah digestif, bedah, penyakit dalam, konsultan gastro hepatologi, anastesi, anastesi konsultan intensif care, ahli Gizi, fisioterapis dan perawat mahir," jelas Hariyanto saat dihubungi, Jumat (4/8/2023).

Lebih lanjut, Hariyanto mengatakan penanganan Sultan untuk rawat inap, tetap diperlukan lantaran Sultan sebelumnya hanya menjalani rawat jalan. Ia mengatakan keputusan tersebut berdasarkan permintaan langsung Kapolri, Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo.

"Kami merasa perlu membantu dengan kondisi selama ini, kami berusaha merespon keinginan keluarga, terutama ayahanda dari Sultan," tutur Hariyanto.

Meski demikian, Hariyanto menegaskan bahwa tim gabungan dokter tersebut pun juga melibatkan dokter-dokter yang sudah merawat Sultan sebelumnya. Ia mengatakan dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses penyembuhannya.

"Kami akan berkolaborasi dengan dokter-dokter dari Rumah sakit yang merawat Sultan sebelumnya, yaitu dari RSCM dan RS Fatmawati. Doakan dengan melakukan perawatan bersama InsyaAlloh hasilnya akan lebih baik," tegas Hariyanto.

