Tak Hasilkan Untung, Sekda DKI Sebut Pengelolaan JIS dan TIM Salah sejak Lahir

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa adanya kesalahan sejak awal dalam pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) setelah dilakukannya revitalisasi.

Hal ini disampaikannya dalam menanggapi catatan dari DPRD DKI Jakarta yang menilai kedua bangunan itu tidak memberikan keuntungan kepada pengelola BUMD, PT Jakpro.

“Jadi memang kami mengakui bahwa JIS dan TIM ini salah dari lahirnya,” kata Joko dalam rapat hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2022.

Dia menilai, seharusnya BUMD hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah. Ia pun mencontohkan BUMN Adhi Karya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek.

“Semestinya penugasan seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta didalam memberikan penugasan,” ujarnya.

Sementara, yang terjadi di Jakarta dalam setiap penugasan kepada BUMD, khususnya Jakpro, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD untuk membangun.