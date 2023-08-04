Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembagian Gerobak, Salah Satu Bukti Nyata Perindo Peduli kepada Rakyat Kecil

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:34 WIB
Pembagian Gerobak, Salah Satu Bukti Nyata Perindo Peduli kepada Rakyat Kecil
Bacaleg Perindo, Sururi Al Faruq (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta) Partai Perindo, Sururi Al Faruq menyebutkan banyak rakyat yang melihat bakal calon legislatif (Bacaleg) kerap hanya manis di mulut saja atau omong doang (omdo).

Namun dengan program Gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang selalu secara rutin dan berkelanjutan dibagikan kepada masyarakat dari ekonomi lemah, Sururi meyakini kerja kongkrit visi misi partai dalam mewujudkan Indonesia sejahtera.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis 3 Agustus 2023.

"Ini program partai yang paling dikenal luas masyarakat dan untuk membantu rakyat kecil khususnya UMKM. Dan apa yang dilakukan ini sebagai bukti nyata Perindo peduli pada rakyat kecil. Jadi tidak hanya ngomong di mulut saja," kata Sururi.

Telusuri berita news lainnya
