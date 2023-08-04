Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Pikap Terguling di Tol Jagorawi

BOGOR - Mobil pikap mengalami kecelakaan tunggal di ruas Tol Jagorawi KM 30.600, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 01.00 WIB dini hari. Awalnya, pikap yang dikendarai wanita itu melaju dari arah Jakarta menuju Bogor.

"Di TKP pengakuan pengemudi mengalami ngantuk," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Selanjutnya, pengemudi kaget menghindari kendaraan lain yang berada di depannya. Alhasil, mobil pikap tersebut oleng hingga akhirnya terbalik.