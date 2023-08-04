Nongkrong di TPU Kampung Kandang, Enam Pelajar Diamankan Lantaran Bawa Celurit

JAKARTA - Anggota Reskrim Polsek Jagakarsa mengamankan sejumlah pelajar SMA yang tengah nongkrong di TPU Kampung Kandang, Jalan Moch Kahfi I RT 02/004, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pasalnya, mereka diduga hendak tawuran lantaran membawa sajam.

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lisendra mengatakan, awalnya Bhabinkamtibmas Kelurahan Jagakarsa, Aiptu Agus Dwi H melakukan patroli tawuran anak sekolah di wilayahnya. Dia lantas melihat ada anak pelajar SMA yang sedang nongkrong di TPU Kampung Kadang diduga akan melakukan tawuran langsung diamankan.

"Ada enam pelajar SMA asal Depok diamankan anggota Bhabinkamtibmas dan saat dilakukan penggeledahan dari satu tasnya ditemukan sebilah celurit," ujar Kompol Multazam pada wartawan, Jumat (4/2023).

Menurutnya, Perwira menengah (Pamen) jebolan Taruna AKPOL 2010 Batalyon Wiratama Bhayangkara itu, keenam pelajar tersebut langsung digiring ke Polsek Jagakarsa. Ada 5 pelajar yang tidak terbukti membawa senjata tajam dilakukan pembinaan langsung berupa memperkenalkan olahraga kickboxing.