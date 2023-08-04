Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Setop Truk untuk Konten, Tujuh Remaja Ditangkap Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:31 WIB
Setop Truk untuk Konten, Tujuh Remaja Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan tujuh remaja yang membuat konten aksi berbahaya menyetop truk di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mereka diamankan sementara untuk dilakukan pembinaan.

"Kita sudah lakukan pembinaan kepada bocah tersebut. Ada tujuh orang," kata Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen dikonfirmasi, Jumat (4/8/2023).

Adapun para remaja itu diamankan pada Kamis 3 Agustus 2023. Aksi yang dilakukan oleh para remaja itu sangat berbahaya hingga mempertaruhkan nyawa.

"Tidak ada faedahnya, resikonya adalah meninggal dunia sebab truk besar tidak dapat tiba-tiba berhenti, butuh persekian detik hingga berhenti total. Oleh sebab itu jangan melakukan perbuatan yang dapat disesali di kemudian hari," ungkapnya.

Para orang tua pun diminta untuk lebiu mengawasi pergaulan anak-anaknya. Terutama pada malam hari yang berpotensi terjadi tindakan kenakalan remaja.

"Berkaca pada kejadian waktu lalu dimana ada korban jiwa saat konten nge-BM maka saya selaku Kapolsek Cileungsi mengingatkan kepada seluruh orang tua untuk mengawasi anak-anaknya khususnya pada malam hari guna menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kota Bogor Konten Setop Truk
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162726//ledakan-fe7L_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bogor, Empat Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162181//operator_alat_berat_tewas_tertimbun_sampah-0q9J_large.jpg
TPA Galuga Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162150//benda_diduga_granat-QvVs_large.jpg
Geger! Benda Diduga Granat Ditemukan di Lahan Kosong Desa Ciseeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161615//tabung_gas_meledak-tPLK_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bantarjati Bogor, Satu Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161423//petugas_damkar_kota_bogor-tRnq_large.jpg
Takut Ketahuan Selingkuh, Pria Ini Buang HP ke Setu hingga Tim Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/408/3160988//taman_safari-qUx5_large.JPG
Weekend ke Bogor? Ini 5 Tempat Seru yang Bikin Liburanmu Nggak Biasa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement