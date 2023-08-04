Setop Truk untuk Konten, Tujuh Remaja Ditangkap Polisi

BOGOR - Polisi mengamankan tujuh remaja yang membuat konten aksi berbahaya menyetop truk di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mereka diamankan sementara untuk dilakukan pembinaan.

"Kita sudah lakukan pembinaan kepada bocah tersebut. Ada tujuh orang," kata Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen dikonfirmasi, Jumat (4/8/2023).

Adapun para remaja itu diamankan pada Kamis 3 Agustus 2023. Aksi yang dilakukan oleh para remaja itu sangat berbahaya hingga mempertaruhkan nyawa.

"Tidak ada faedahnya, resikonya adalah meninggal dunia sebab truk besar tidak dapat tiba-tiba berhenti, butuh persekian detik hingga berhenti total. Oleh sebab itu jangan melakukan perbuatan yang dapat disesali di kemudian hari," ungkapnya.

Para orang tua pun diminta untuk lebiu mengawasi pergaulan anak-anaknya. Terutama pada malam hari yang berpotensi terjadi tindakan kenakalan remaja.

"Berkaca pada kejadian waktu lalu dimana ada korban jiwa saat konten nge-BM maka saya selaku Kapolsek Cileungsi mengingatkan kepada seluruh orang tua untuk mengawasi anak-anaknya khususnya pada malam hari guna menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri mereka sendiri," tutupnya.

(Awaludin)