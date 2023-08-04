Bawa Celurit, Tujuh Pelajar Asal Jakarta Ditangkap di Bogor

BOGOR - Sebanyak tujuh pelajar SMK asal Jakarta diamankan Satgas Pelajar di Kota Bogor. Dari penggeledahan, didapati dua senjata tajam celurit.

Ketua Harian Satgas Pelajar Kota Bogor, M. Iqbal mengatakan, ketujuh pelajar itu diamankan di sekitar Jembatan Ceger sekira pukul 11.00 WIB. Berawal ketika pihaknya tengah berpatroli di wilayah tersebut.

"Mereka lagi nongkrong, kita punya anggota kan patroli terus tuh di jam rawan, di jalur rawan. Dinformasikan ke grup kemudian kita amankan," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Petugas pun melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap barang bawaan mereka. Hasilnya, didapati dua buah senjata tajam jenis cerulit yang disimpan di dalam tas salah satu pelajar.

"Diperiksa ternyata ada sajam," jelasnya.

Kepada petugas, mereka mengaku berasal dari SMK di wilayah Jakarta. Selanjutnya, ketujuh pelajar tersebut dibawa petugas ke Polresta Bogor Kota.