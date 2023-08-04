Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penemuan Mayat Bayi Perempuan Terbungkus Kain Hitam di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:10 WIB
Geger Penemuan Mayat Bayi Perempuan Terbungkus Kain Hitam di Depok
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DEPOK - Warga Sukmajaya Depok digegerkan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan terbungkus kain hitam di sebuah rumah Jalan Srikandi 5, No.31, RT 1 RW 18, Mekarjaya, Sukmajaya Depok, Jawa Barat pada Kamis (3/8/2023) pukul 21.00 WIB.

"Mayat bayi perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh saksi 1 bernama Suprapti Ningsih (49) sekitar pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang mencari slayer dan tas hitam milik anaknya yang sedang kuliah di Cilegon untuk dirapikan," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi dalam keterangannya dikutip, Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

Saksi melihat ada bungkusan kain warna hitam yang kemudian dibukanya. “Didapati ada benda menyerupai daging setelah dibuka semua bungkusan tersebut ternyata sesosok bayi perempuan yang sudah meninggal," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
