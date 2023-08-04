Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri Libatkan Tim Dokter Lain Rawat Sultan Rifat Korban Kabel Optik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:11 WIB
RS Polri Libatkan Tim Dokter Lain Rawat Sultan Rifat Korban Kabel Optik
Sultan Rifat (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pihak Rumah Sakit (RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, menyatakan bahwa melakukan kolaborasi dengan tim dokter lain terkait perawatan Sultan Rif'at Alfatih seorang mahasiswa yang menjadi korban terjerat kabel fiber optik.

"Tim dokter melibatkan atau kolaborasi dengan tim dokter yamh merawat sebelumnya dari RS Fatmawati dan RSCM," kata Karumkit RS Polri Brigjen Hariyanto saat dihubungi, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Adapun tim yang merawat Sultan antara lain, THT, bedah digestif, bedah, penyakit dalam, penyakit dalam konsultan gastro hepatologi, anastesi, anastesi konsultan intensiv care, ahli Gizi, fisioterapis, dan perawat mahir.

Menurut Hariyanto, saat ini, pihaknya terus melakukan perawatan intensif terhadap Sultan demi mendapatkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937422/korban-terjerat-kabel-fiber-optik-sultan-rifat-dipulangkan-begini-kondisinya-Un2qKNhtgh.jpg
Korban Terjerat Kabel Fiber Optik Sultan Rifat Dipulangkan, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/338/2899303/petugas-tata-kabel-udara-yang-semrawut-dan-menjuntai-di-kuningan-svBNBaVxeE.jpg
Petugas Tata Kabel Udara yang Semrawut dan Menjuntai di Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897823/antisipasi-kecelakaan-kabel-semrawut-di-tebet-dirapikan-PhdOJpVyf5.jpg
Antisipasi Kecelakaan, Kabel Semrawut di Tebet Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/338/2892544/kabel-semrawut-di-veteran-jaksel-dipotong-petugas-q9Pzj2TEAW.jpg
Kabel Semrawut di Veteran Jaksel Dipotong Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/338/2881726/kabel-semrawut-kembali-telan-korban-ayah-dan-anak-di-joglo-terluka-gI6996HeJq.jpeg
Kabel Semrawut Kembali Telan Korban, Ayah dan Anak di Joglo Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/338/2870432/ayah-sultan-jalani-pemeriksaan-kasus-kabel-fiber-optik-bawa-sejumlah-dokumen-IZ7R085gAX.jpg
Ayah Sultan Jalani Pemeriksaan Kasus Kabel Fiber Optik, Bawa Sejumlah Dokumen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement