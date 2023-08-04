RS Polri Libatkan Tim Dokter Lain Rawat Sultan Rifat Korban Kabel Optik

JAKARTA - Pihak Rumah Sakit (RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, menyatakan bahwa melakukan kolaborasi dengan tim dokter lain terkait perawatan Sultan Rif'at Alfatih seorang mahasiswa yang menjadi korban terjerat kabel fiber optik.

"Tim dokter melibatkan atau kolaborasi dengan tim dokter yamh merawat sebelumnya dari RS Fatmawati dan RSCM," kata Karumkit RS Polri Brigjen Hariyanto saat dihubungi, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Adapun tim yang merawat Sultan antara lain, THT, bedah digestif, bedah, penyakit dalam, penyakit dalam konsultan gastro hepatologi, anastesi, anastesi konsultan intensiv care, ahli Gizi, fisioterapis, dan perawat mahir.

Menurut Hariyanto, saat ini, pihaknya terus melakukan perawatan intensif terhadap Sultan demi mendapatkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.