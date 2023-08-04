Polda Metro Belum Jadwalkan Pemeriksaan Rocky Gerung dan Refly Harun

JAKARTA - Polda Metro Jaya belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rocky Gerung dan Refly Harun atas tiga laporan buntut perkataan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Belum dijadwalkan," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Dia mengaku pihaknya masih melakukan proses penyelidikan atas tiga laporan yang ada guna mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana. Saat ini pihaknya telah memeriksa para pelapor dan sejumlah ahli yang dihadirkan mereka. Rencananya hari ini penyidik akan meminta keterangan ahli.

"Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan," ujarnya.

Diketahui ada tiga laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya terhadap Rocky Gerung. Laporan pertama dibuat oleh Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan. Laporan diterima dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/POLDA METRO JAYA. Dia bukan cuna melaporkan Rocky, tapi juga Refly.