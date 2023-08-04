Kecelakaan Maut di Bogor, Pemotor Terpental Lalu Tabrak Mobil

DEPOK - Pemotor berinisial FA (24) mengalami kecelakaan hingga terpental ke jalur berlawanan di Jalan Raya Bogor, depan Gang Mushola, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023) pagi.

Pelaksana tugas (Plt) Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto menjelaskan pemotor tidak dapat menguasai sepeda motor Yamaha Scorpio, sehingga menabrak separator dan terpental menabrak mobil Honda B-RV.

"Korban tewas," kata Sugianto saat dikonfirmasi.

Sugianto menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, pengendara Yamaha Scorpio B 4220 TXI melaju dari arah utara ke selatan melalui Jalan Raya Bogor. Sesampai depan Gang Mushola, pengendara tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak separator tengah kemudian pengendara terpental ke lajur jalan arah berlawanan.

“Korban mengenai Mobil Honda BR-V F 1120 JD yang datang dari arah (arah berlawanan) selatan ke utara dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Pelaku dan saksi dalam status lidik," ujarnya.

