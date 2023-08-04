Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Gelar Jumat Berkah di Duren Sawit, Sopir Angkot dan Ojol Daftar KTA Berasuransi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:35 WIB
Bacaleg Perindo Gelar Jumat Berkah di Duren Sawit, Sopir Angkot dan Ojol Daftar KTA Berasuransi
Bacaleg Partai Perindo bagikan KTA berasuransi ke pengemudi ojol dan sopir angkot di Duren Sawit, Jakarta Timur. (MPI/Farhan)
JAKARTA - Tiga bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI dapil V Jakarta Timur, mengadakan kegiatan Jumat berkah bersama DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur di Jalan Duren Sawit Raya (dermaga) No 7, RT 5/RW 10, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kegiatan Jumat berkah tersebut menyasar warga, driver ojek online (ojol), dan sopir angkutan umum, sembari membagikan KTA berasuransi Perindo.

Salah satu bacaleg dapil V Perindo Jakarta Timur, George Fernando Dendeng menyampaikan, program Jumat berkah kali ini diinisiasi DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur. Ia mengatakan, dalam Jumat Berkah tersebut, ia bersama Pemuda Perindo Jakarta Timur membagikan nasi boks dan KTA berasuransi.

"Kegiatan Jumat berkah ini bagian dari bentuk kepedulian kami dengan berbagi kepada masyarakat. Ini ditujukan agar pada Jumat berkah ini kami semakin dekat dengan masyarakat," ujar George di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Selain itu, George menyampaikan, dirinya beserta bacaleg lainnya membagikan KTA berasuransi kepada masyarakat sekitar. Dia mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi misi Perindo yang mendukung perkembangan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi KTA berasuransi ini dibagikan kepada masyarakat, khususnya ojol dan sopir angkot, agar memberikan perlindungan dari kecelakaan dan jaminan bagi ahli waris ketika meninggal dunia. Ini program yang baik dari Perindo agar selalu disosialisasikan," tutur George.

Sementara itu, Ketua DPD Pemuda Perindo Jakarta Timur, Innocentio Ryan Adityas mengungkapkan, kegiatan Jumat berkah ini akan terus dilakukan lantaran tingginya antusiasme masyarakat sekitar.

"Sampai saat ini kami akam terus menggencarkan kegiatan bersama masyarakat. Kami Pemuda membuktikan bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan bacaleg dalam tujuan mendukung Partai Perindo di wilayah Jakarta Timur," ujar pria yang disapa Inno itu.

