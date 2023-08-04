Jakarta Terik, Pengunjung Berharap Jam Tutup Monas Sampai Malam

Pengunjung berharap jam operasional Monas hingga malam hari (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sejumlah pengunjung berharap jam operasional Monumen Nasional atau Monas diperpanjang. Seperti diketahuui, jam operasional Monas saat ini mulai pukul 06.00-16.00 WIB.

Keterbatasan jam operasional inilah yang membuat pengunjung harus datangan lebih awal jika ingin puas menikmati sarana dan prasarana yang ada di Monas.

Matahari yang belum terbenam di jam operasional Monas, dikeluhkan salah satu pengunjung Nozy (18). Ia mengeluhkan cuaca panas saat berada di kawasan Monas.

"Ya kalau siang panas, apalagi ini Jakarta. Nah mungkin kalau malem kan itu lebih adem," ucap Nozy kepada MNC Portal Indonesia, Jum'at (4/8/2023).

Lebih lanjut dia berharap agar jam tutup Monas diberlakukan hingga malam hari. Sebab kawasan ini pernah dibuka hingga malam hari.