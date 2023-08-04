Polisi Amankan 31 Pelajar Diduga Hendak Tawuran, Kedapatan Bawa Golok

BOGOR - Sebanyak 31 pelajar yang hendak tawuran ditangkap polisi di wilayah Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dari tangan mereka didapati barang bukti senjata tajam jenis golok.

Kasat Samapta Polres Bogor Iptu Yogi Nugraha mengatakan para pelajar itu diamankan pada Jumat (4/8/2023) dini hari. Bermula dari adanya aduan masyarakat terkait keberadaan para pelajar yang bergerombol dan membawa senjata tajam berupa golok.

"Kami datang ke lokasi kejadian berhasil mengamankan sebanyak 31 orang pelajar," kata Yogi dalan keterangannya, Jumat.

Tak hanya senjata tajam, polisi juga mendapati dua unit motor dan minuman keras jenis ciu. Selanjutnya, mereka diamankan petugas ke Polres Bogor.

"Telah kita amankan, saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Sat Reskrim Polres Bogor. Kita lakukan pemanggilan kepada orang tua maupuan pihak sekolah dari para pelajar tersebut, yang nantinya akan di lakukan pembinaan," ucap dia.