Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kurang dari 3 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:25 WIB
Kurang dari 3 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI
Mahasiswa UI tewas ditikam. (Ist)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan jasad mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Dalam waktu 3 jam, polisi berhasil menangkap pelaku.

Korban tewas diduga ditikam dan ditemukan terbungkus plastik berwarna hitam.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menyebut pihaknya menerima laporan penemuan mayat di sebuah kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) pagi. Jajarannya langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Langsung kami ke sana olah TKP. Mayat terbungkus dalam plastik warna hitam, di bawah kolong tempat tidur," kata Nirwan kepada awak media di Mapolres Metro Depok.

Nirwan menyebut, korban MNZ mengalami luka tusuk lebih dari satu di bagian dada. Menurutnya korban baru saja kembali dari kampung halamannya.

"Lukanya di dada lumayan banyak, (tusukan) lebih dari satu. Karena memang korban habis pulang dari kampung. Mahasiswa UI dia (korban)," ucapnya.

Nirwan menambahkan, kondisi kamar indekos sempat dibersihkan. Namun, jajarannya pun mencari keterangan saksi. Kurang dari tiga jam pelaku berhasil dibekuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement