Kurang dari 3 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan jasad mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Dalam waktu 3 jam, polisi berhasil menangkap pelaku.

Korban tewas diduga ditikam dan ditemukan terbungkus plastik berwarna hitam.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menyebut pihaknya menerima laporan penemuan mayat di sebuah kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) pagi. Jajarannya langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Langsung kami ke sana olah TKP. Mayat terbungkus dalam plastik warna hitam, di bawah kolong tempat tidur," kata Nirwan kepada awak media di Mapolres Metro Depok.

Nirwan menyebut, korban MNZ mengalami luka tusuk lebih dari satu di bagian dada. Menurutnya korban baru saja kembali dari kampung halamannya.

"Lukanya di dada lumayan banyak, (tusukan) lebih dari satu. Karena memang korban habis pulang dari kampung. Mahasiswa UI dia (korban)," ucapnya.

Nirwan menambahkan, kondisi kamar indekos sempat dibersihkan. Namun, jajarannya pun mencari keterangan saksi. Kurang dari tiga jam pelaku berhasil dibekuk.