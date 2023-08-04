Mahasiswa UI Dibunuh Jasadnya Dibungkus Plastik, Terdapat Banyak Luka Tikam di Dada

DEPOK – Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengungkapkan bahwa bahwa terdapat ‘lumayan banyak’ luka tikam di dada mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19). Korban tewas diduga dibunuh dan jasadnya dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

Nirwan menyebut bahwa korban MNZ mengalami luka tusuk lebih dari satu pada bagian dada.

"Lukanya di dada lumayan banyak, (tusukan) lebih dari satu. Karena memang korban habis pulang dari kampung. Mahasiswa UI dia (korban)," kata Nirwan kepada awak media di Mapolres Metro Depok.

Nirwan Pohan menyebut pihaknya menerima laporan penemuan mayat di sebuah kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) pagi. Jajarannya pun langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Langsung kami ke sana olah TKP. Mayat terbungkus dalam plastik warna hitam, di bawah kolong tempat tidur," kata Nirwan kepada awak media di Mapolres Metro Depok.

Menurutnya korban baru saja kembali dari kampung halamannya. Kondisi kamar indekos sempat dibersihkan. Namun, jajarannya pun mencari keterangan saksi, kurang dari tiga jam pelaku berhasil dibekuk.