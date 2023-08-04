Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa UI Dibunuh Jasadnya Dibungkus Plastik, Terdapat Banyak Luka Tikam di Dada

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:31 WIB
Mahasiswa UI Dibunuh Jasadnya Dibungkus Plastik, Terdapat Banyak Luka Tikam di Dada
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DEPOK – Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengungkapkan bahwa bahwa terdapat ‘lumayan banyak’ luka tikam di dada mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19). Korban tewas diduga dibunuh dan jasadnya dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

Nirwan menyebut bahwa korban MNZ mengalami luka tusuk lebih dari satu pada bagian dada.

 BACA JUGA:

"Lukanya di dada lumayan banyak, (tusukan) lebih dari satu. Karena memang korban habis pulang dari kampung. Mahasiswa UI dia (korban)," kata Nirwan kepada awak media di Mapolres Metro Depok.

Nirwan Pohan menyebut pihaknya menerima laporan penemuan mayat di sebuah kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) pagi. Jajarannya pun langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Langsung kami ke sana olah TKP. Mayat terbungkus dalam plastik warna hitam, di bawah kolong tempat tidur," kata Nirwan kepada awak media di Mapolres Metro Depok.

 BACA JUGA:

Menurutnya korban baru saja kembali dari kampung halamannya. Kondisi kamar indekos sempat dibersihkan. Namun, jajarannya pun mencari keterangan saksi, kurang dari tiga jam pelaku berhasil dibekuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement