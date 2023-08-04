Polisi: Pelaku Pembunuhan Mahasiswa FIB UI Kakak Tingkatnya

JAKARTA - Seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) diduga tewas ditikam dan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menyebut bahwa korban ditermukan di kamar indekos pada Jumat (4/8/2023) pagi.

Korban merupakan mahasiswa FIB UI Jurusan Sastra Rusia. "Pelaku adalah kakak tingkatnya di UI berinisial AAB," ujar Nirwan.

Nirwan menyebut bahwa korban MNZ mengalami luka tusuk lebih dari satu pada bagian dadanya. Menurutnya korban baru saja kembali dari kampung halamannya.

"Lukanya di dada lumayan banyak, (tusukan) lebih dari satu. Karena memang korban habis pulang dari kampung. Mahasiswa UI dia (korban)," tutur Nirwan.

