Mahasiswa UI Tewas Dibunuh Senior, Polisi: Korban Adik Kelas Pelaku dan Saling Berteman

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan jasad mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19), diduga tewas ditikam dan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menduga MNZ dibunuh oleh seniornya berinisial AAB (23).

"(Korban) adik kelas satu jurusan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) (jurusan) Sastra Rusia, korban adik kelas pelaku dan memang berteman saling mengenal," kata Nirwan kepada awak media di Mapolres Metro Depok, Jumat (4/8/2023).

Nirwan membeberkan saat ini terduga pelaku AAB tengah menjalani pemeriksaan intensif. Selain itu, dia juga menemukan barang-barang milik korban yang diduga dicuri pelaku.

"Betul, (pelaku) lagi pemeriksaan intensif, di TKP juga ada barang-barang yang diambil pelaku, berupa laptop Macbook, dompet dan HP iPhone," ujarnya.

Nirwan juga mengamankan senjata tajam (sajam) berupa pisau lipat yang digunakan pelaku menikam korban.

"Sedangkan alat yang digunakan untuk menghabisi pelaku sudah kita amankan, pisau lipat lumayan bagus lah pisaunya," ujar dia.