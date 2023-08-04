Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Curi Barang Korbannya Mulai dari MacBook hingga iPhone

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan jasad mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) diduga tewas ditikam dan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menduga MNZ dibunuh oleh seniornya berinisial AAB (23).

Nirwan membeberkan saat ini terduga pelaku AAB saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Selain itu, Ia juga menemukan barang-barang milik korban yang diduga dicuri pelaku.

"Betul, (pelaku) lagi pemeriksaan intensif, di TKP juga ada barang-barang yang diambil pelaku, berupa laptop MacBook, dompet, iPhone," ujar Nirwan kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Jumat (4/8/2023).

Nirwan menjelaskan bahwa korban MNZ merupakan adik tingkat terduga pelaku AAB di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) jurusan Sastra Rusia.

"(Korban) adik kelas satu jurusan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) (jurusan) Sastra Rusia, korban adik kelas pelaku dan memang berteman saling mengenal," ujarnya.

Nirwan juga mengamankan senjata tajam (sajam) berupa pisau lipat yang digunakan pelaku menikam korban.