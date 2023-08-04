Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa UI Tewas Dibunuh Kakak Tingkat, Polisi: Pelaku Terlilit Bayar Kos dan Pinjol

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:54 WIB
Mahasiswa UI Tewas Dibunuh Kakak Tingkat, Polisi: Pelaku Terlilit Bayar Kos dan Pinjol
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan jasad mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) diduga tewas ditikam dan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menduga MNZ dibunuh oleh seniornya berinisial AAB (23).

Nirwan mengungkap motif pembunuhan didasari rasa isi pelaku AAB juga kondisi terlilit utang sewa kos hingga pinjaman online (pinjol). Hal itu yang membuat terduga pelaku juga mengambil laptop MacBook dan iPhone milik korban MNZ.

 BACA JUGA:

"Pelaku iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol kemudian mengambil laptop dan HP korban," ucap Nirwan dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Nirwan menambahkan, terduga pelaku AAB menikam korban menggunakan senjata tajam (sajam). "Pelaku membunuh korban dengan cara menusuk korban mengunakan senjata tajam," ujarnya.

Nirwan menjelaskan terduga pelaku pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan terancam Pasal 340 Jo 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement