Mahasiswa UI Tewas Dibunuh Kakak Tingkat, Polisi: Pelaku Terlilit Bayar Kos dan Pinjol

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan jasad mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) diduga tewas ditikam dan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menduga MNZ dibunuh oleh seniornya berinisial AAB (23).

Nirwan mengungkap motif pembunuhan didasari rasa isi pelaku AAB juga kondisi terlilit utang sewa kos hingga pinjaman online (pinjol). Hal itu yang membuat terduga pelaku juga mengambil laptop MacBook dan iPhone milik korban MNZ.

"Pelaku iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol kemudian mengambil laptop dan HP korban," ucap Nirwan dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Nirwan menambahkan, terduga pelaku AAB menikam korban menggunakan senjata tajam (sajam). "Pelaku membunuh korban dengan cara menusuk korban mengunakan senjata tajam," ujarnya.

Nirwan menjelaskan terduga pelaku pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan terancam Pasal 340 Jo 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP.

(Qur'anul Hidayat)