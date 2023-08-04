Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Mahasiswa UI Ditemukan Tewas di Indekos Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:08 WIB
Kronologi Mahasiswa UI Ditemukan Tewas di Indekos Depok
Kronologi mahasiswa UI ditemukan tewas di kosan di Depok. (Ist)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) tewas ditikam. Jasad korban ditemukan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menduga MNZ dibunuh seniornya berinisial AAB (23).

Nirwan menjelaskan kronologi awalnya Unit Reskrim Polsek Beji menerima laporan penemuan mayat di sebuah indekos dan ditindaklanjuti tim gabungan. Kemudian didapatkan rekaman CCTV sebagai bukti awal.

"Lalu foto di CCTV tersebut ditunjukkan kepada Akbar yang masih teman korban dan saat ditujukan kepada saksi-saksi mengenali foto di CCTV tersebut yaitu AAB. Setelah tim mendatangi ke kosan pelaku dan saat diduga pelaku akan keluar kosan diberhentikan dan dibawa ke Polsek Beji kemudian diinterogasi perkara penemuan mayat tersebut," kata Nirwan dalam keterangannya.

Nirwan menambahkan, terduga pelaku saat diinterogasi mengakui perbuatannya telah membunuh korban MNZ dengan sebilah pisau lipat. Kemudian terduga pelaku mengambil barang milik korban berupa laptop hingga handphone.

"Pelaku mengakui melakukan pembunuhan tersebut dan pelaku menggunakan pisau lipat saat menjalankan aksinya," ujarnya.

"Setelah berhasil kemudian pelaku mengambil barang milik korban berupa laptop, dompet serta HP," katanya.

Nirwan mengungkapkan, sebagai upaya menghilangkan jejak pelaku memasukkan korban ke kantong plastik hitam dan dilakban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement