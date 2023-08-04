Kronologi Mahasiswa UI Ditemukan Tewas di Indekos Depok

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menemukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berinisial MNZ (19) tewas ditikam. Jasad korban ditemukan dibungkus plastik berwarna hitam di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menduga MNZ dibunuh seniornya berinisial AAB (23).

Nirwan menjelaskan kronologi awalnya Unit Reskrim Polsek Beji menerima laporan penemuan mayat di sebuah indekos dan ditindaklanjuti tim gabungan. Kemudian didapatkan rekaman CCTV sebagai bukti awal.

"Lalu foto di CCTV tersebut ditunjukkan kepada Akbar yang masih teman korban dan saat ditujukan kepada saksi-saksi mengenali foto di CCTV tersebut yaitu AAB. Setelah tim mendatangi ke kosan pelaku dan saat diduga pelaku akan keluar kosan diberhentikan dan dibawa ke Polsek Beji kemudian diinterogasi perkara penemuan mayat tersebut," kata Nirwan dalam keterangannya.

Nirwan menambahkan, terduga pelaku saat diinterogasi mengakui perbuatannya telah membunuh korban MNZ dengan sebilah pisau lipat. Kemudian terduga pelaku mengambil barang milik korban berupa laptop hingga handphone.

"Pelaku mengakui melakukan pembunuhan tersebut dan pelaku menggunakan pisau lipat saat menjalankan aksinya," ujarnya.

"Setelah berhasil kemudian pelaku mengambil barang milik korban berupa laptop, dompet serta HP," katanya.

Nirwan mengungkapkan, sebagai upaya menghilangkan jejak pelaku memasukkan korban ke kantong plastik hitam dan dilakban.