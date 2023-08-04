Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pecah di Jalan Daan Mogot, Satu Orang Kena Bacok

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:14 WIB
Tawuran Pecah di Jalan Daan Mogot, Satu Orang Kena Bacok
Foto: Isty Maulidya
A
A
A

TANGERANG - Tawuran antar dua kelompok pecah hingga menimbulkan korban luka di Jalan Mogot, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang pada Sabtu (22/7/2023) sekitar pukul 01.30 malam. Kedua kelompok membawa senjata tajam jenis celurit dan juga menyiapkan air keras jenis asam sulfat.

Kapolsek Tangerang AKP Suyatno menjelaskan, aksi tawuran itu berawal dari janjian di media sosial. Sementara itu, akibat tawuran satu orang menjadi korban pembacokan dan terkena air keras. Korban mengalami luka bacok 3 pada bagian kepala belakang, hidung dan luka bakar melepuh pada bagian tangan, badan dan kaki.

 BACA JUGA:

"Dari kejadian ini 4 pelaku sudah kita amankan yakni inisial MFJ alias P, MRS als O, DK als J dan MRP als i sedang satu lagi W yang membacok korban dengan celurit sekaligus pemilik admin akun tanjungduren23 dalam pengejaran (DPO)," terang Suyatno, Jumat (4/8/2023).

Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan olah TKP dan dan serangkaian penyelidikan, hingga akhirnya 4 pelaku berhasil diamankan di lokasi yang berbeda.

 BACA JUGA:

"Ke empat tersangka semuanya kita tangkap di Jakarta Barat, di lokasi yang berbeda-beda," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement