HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikut Berduka, UI Serahkan Penanganan Kasus Mahasiswa Dibunuh Senior ke Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:19 WIB
Ikut Berduka, UI Serahkan Penanganan Kasus Mahasiswa Dibunuh Senior ke Polisi
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Pihak rektorat Universitas Indonesia (UI) menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa atas insiden senior menikam junior hingga tewas di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia membenarkan bahwa terduga pelaku berinisial AAB (23) dan korban MNZ (19) merupakan mahasiswa UI.

"Iya (MNZ dan AAB merupakan mahasiswa UI)," kata Amel saat dikonfirmasi, Jumat (4/8/2023).

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami berduka cita atas peristiwa ini. Kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum kami menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa yang mendalam," tambahnya.

Amel menyebut, pihak UI menyerahkan penanganan kasus kepada pihak yang berwenang. Ia pun tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan pihak kepolisian jika diperlukan.

"Kami sepenuhnya menyerahkan penanganan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Jika diperlukan dan sesuai dengan kewenangan UI, tentu kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
