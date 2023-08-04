Terpeleset saat Bermain, Bocah 3 Tahun Tewas Terseret Arus Selokan

BOGOR - Bocah berusia 3 tahun meninggal dunia usai terseret ke dalam selokan di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

Staff Informasi Tagana Kota Bogor Sumardi peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 16.45 WIB sore tadi. Awalnya, korban diketahui sedang bermain di pinggir selokan yang berada tidak jauh dari rumahnya.

"Cuaca sedang hujan, anak sedang bermain di area selokan dengan arus yang deras," kata Sumardi dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Nahas, korban diduga terpeleset sehingga masuk ke dalam selokan tersebut. Korban pun berhasil ditemukan sekitar 500 meter dari titik kejadian.

"Ditemukan warga dekat keramba tepian Sungai Cisadane jarak 500 meter dari lokasi," jelasnya.