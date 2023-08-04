Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terpeleset saat Bermain, Bocah 3 Tahun Tewas Terseret Arus Selokan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:19 WIB
Terpeleset saat Bermain, Bocah 3 Tahun Tewas Terseret Arus Selokan
TKP bocah terpeleset ke selokan. (Foto: Dok Tagana)
A
A
A

BOGOR - Bocah berusia 3 tahun meninggal dunia usai terseret ke dalam selokan di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Saat ini, jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

Staff Informasi Tagana Kota Bogor Sumardi peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 16.45 WIB sore tadi. Awalnya, korban diketahui sedang bermain di pinggir selokan yang berada tidak jauh dari rumahnya.

 BACA JUGA:

"Cuaca sedang hujan, anak sedang bermain di area selokan dengan arus yang deras," kata Sumardi dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Nahas, korban diduga terpeleset sehingga masuk ke dalam selokan tersebut. Korban pun berhasil ditemukan sekitar 500 meter dari titik kejadian.

 BACA JUGA:

"Ditemukan warga dekat keramba tepian Sungai Cisadane jarak 500 meter dari lokasi," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement