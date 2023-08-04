Seorang Pria Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Palmerah

JAKARTA - Seorang berinisial BT (70) ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Jalan Infeksi Grogol, RT 14 RW 01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (4/8/2023) pukul 02.00 WIB.

Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdulrohim mengatakan, pria tersebut ditemukan warga yang curiga terkait bau busuk yang menyengat. Serta, terdapat gumpalan darah yang keluar membasahi halaman rumah.

"Kalau dari tetangga, dia abis dari keluarahan habis Zuhur mau parkir motor tepat di depan rumahnya itu bau, terus ada darah yang sudah mengental," ujar Dodi.

Dodi menambahkan, warga melaporkan ke ketua RT. Kemudian, ketua RT melapor ke Polsek Palmerah hingga akhirnya ditemukanlah mayat pria tersebut telah membusuk.

"Di TKP ternyata sudah membusuk ya, perkiraan kami sudah 3 hari karena saksi yang sering diajak makan itu Rabu sore masih ngobrol," imbuhnya.