Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Gen Z Deklarasi Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Tangerang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:24 WIB
Ratusan Gen Z Deklarasi Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Tangerang
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

TANGERANG - Sukarelawan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa untuk (Gardu) Ganjar Muda Banten terus memperluas dukungan dari ratusan anak muda generasi Z dengan mengadakan deklarasi di Desa Bonasari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Koordinator Gardu Ganjar Muda Banten David Solehudin menargetkan lebih dari 70 persen pemilih muda di Banten bakal mendukung sekaligus memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

"Kami akan berusaha secara maksimal, lebih dari 70 persen pemilih muda di Provinsi Banten memenangkan Ganjar Pranowo," katanya.

David mengatakan, untuk menjaring lebih banyak dukungan kepada Ganjar Pranowo, pihaknya juga menciptakan program-program untuk mewadahi minat dan bakat anak muda di Banten. Salah satunya turnamen futsal.

"Kami memberikan akses, sarana yang sesuai dengan keinginan, hobi, bakat, dan keahlian teman-teman anak muda," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601/tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100972/mk-dqou_large.jpg
Profil 2 Hakim MK Dissenting Opinion soal Hapus Presidential Threshold, Salah Satunya Ipar Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100901/mk-bwHF_large.jpg
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Titi Anggraini: Kemenangan Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100829/dpr-1hVt_large.jpg
DPR Tindaklanjuti Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100819/mk-TIOX_large.jpg
5 Fakta MK Hapus Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/337/2913528/gibran-rakabuming-maju-jadi-cawapres-disebut-matikan-demokrasi-di-indonesia-Ntx7nHaUk1.jpg
Gibran Rakabuming Maju Jadi Cawapres Disebut Matikan Demokrasi di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement