Ratusan Gen Z Deklarasi Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Tangerang

TANGERANG - Sukarelawan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa untuk (Gardu) Ganjar Muda Banten terus memperluas dukungan dari ratusan anak muda generasi Z dengan mengadakan deklarasi di Desa Bonasari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Koordinator Gardu Ganjar Muda Banten David Solehudin menargetkan lebih dari 70 persen pemilih muda di Banten bakal mendukung sekaligus memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

"Kami akan berusaha secara maksimal, lebih dari 70 persen pemilih muda di Provinsi Banten memenangkan Ganjar Pranowo," katanya.

David mengatakan, untuk menjaring lebih banyak dukungan kepada Ganjar Pranowo, pihaknya juga menciptakan program-program untuk mewadahi minat dan bakat anak muda di Banten. Salah satunya turnamen futsal.

"Kami memberikan akses, sarana yang sesuai dengan keinginan, hobi, bakat, dan keahlian teman-teman anak muda," ungkapnya.