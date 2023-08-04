Makan Korban, Heru Budi Panggil Pemilik Kabel Menjuntai

JAKARTA - Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Afan Adriansyah untuk memanggil para pemilik kabel yang menjuntai.

Heru Budi mengungkapkan, para pemilik kabel yang menjuntai itu dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut .

“Asbang dengan jajarannya mengundang semua pemilik kabel untuk supaya agar dirapikan,” kata Heru Budi kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Ia menegaskan, sejak menjabat Pj, ia telah menaruh perhatian khusus terhadap masalah kabel menjuntai di sejumlah kawasan di Ibu Kota. Ia mengatakan, seluruh pihak harus ikut bertanggung jawab dalam membangun Jakarta.

“Kan saya begitu menjabat sebagai Pj, satu bulan saya udah ingetin, ya masing-masing harus punya, Jakarta begitu besar harus punya tanggung jawab semua sama-sama bangun Jakarta," ujarnya.

BACA JUGA: RS Polri Libatkan Tim Dokter Lain Rawat Sultan Rifat Korban Kabel Optik

Karena itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengatakan telah meminta Dinas Bina Marga DKI untuk memberikan tenggat waktu para pemilik kabel untuk merapikan miliknya.

“Saya sudah minta Dinas Bina Marga untuk operasi besar-besaran yang kabel. Saya minta kepada pemilik kabel, kepada Asbang untuk diberikan waktu lagi,” tuturnya.