HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesta Miras, 4 Pemuda Aniaya Satpam di Tangerang Gegara Ditegur

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:30 WIB
Pesta Miras, 4 Pemuda Aniaya Satpam di Tangerang Gegara Ditegur
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Sekelompok pemuda di Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, mengeroyok satpam berinisial S karena tak terima ditegur saat tengah minum minuman keras pada Minggu, 30 Juli 2023. Korban mengalami luka di kepala dan pipi lantaran dihantam konblok.

"Keempat pelaku tidak terima ditegur, lalu mengeroyok korban sehingga mengalami luka di kepala dan pipi, karena dihantam konblok," ujar Kapolsek Tangerang AKP Suyatno pada Jumat (4/8/2023).

Ia menjelaskan, saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit dan keempat pelaku telah diamankan di Mapolsek Tangerang. Penangkapan 4 tersangka berawal dari seseorang yang bernama Imam yang sebelumnya dimintai keterangan karena mengenali para pelaku.

"Imam mengenali para pelaku, akhirnya para pelaku berhasil kita amankan di Jalan Sumur Pacing dan Bugel Karawaci, Kota Tangerang," katanya.

Selain 4 pelaku, Polsek Tangerang juga mengamankan barang bukti berupa Visum Et Revertum, 1 buah kaos dan dua batu konblok pecahan.

"Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, para pelaku kita jerat pasal melakukan pengeroyokan secara bersama sama menyebabkan luka sebagaimana dimaksud Pasal 170 Ayat 1e KUHP dengan ancaman penjara 7 Tahun," ujar Suyatno.

(Arief Setyadi )

      
