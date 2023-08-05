Puan: Hubungan RI-Vietnam Seperti Saudara di ASEAN

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan bilateral meeting dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Vuong Dinh Hue dalam rangka penandatanganan MoU kerja sama antar-parlemen. Kerja sama ini, ditujuan untuk menguatkan persahabatan kedua negara.

Puan menyebut, hubungan Indonesia dengan Vietnam telah berlangsung sejak lama. Atas dasar itu, Puan meyakini kerja sama tersebut akan memperkuat persahabatan antara DPR RI dan Majelis Nasional Vietnam.

“Hubungan Indonesia dan Vietnam sudah seperti saudara yang ada di ASEAN,” tutur perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.

Melalui kerja sama itu, Puan berharap dapat memberikan dampak nyata dalam kemitraan strategis di berbagai bidang. Salah satunya, bidang perdagangan, investasi, energi bersih dan terbarukan, dan konektivitas kedua negara.

Lebih lanjut, Puan menyoroti volume perdagangan bilateral antara Indonesia-Vietnam yang semakin meningkat setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2022 lalu, volume perdagangan kedua negara mencapai USD11 miliar yang diharapkan terus naik tiap tahunnya.

"Saya mendukung target perdagangan bilateral yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar USD 15 miliar pada tahun 2028. Selain itu peningkatan perdagangan kedua negara dapat diwujudkan salah satunya dengan mengatasi hambatan non-tariff bagi perdagangan bilateral," jelas Puan.

Di sisi lain, Puan berharap Indonesia dan Vietnam bisa bersama-sama mengembangkan kerja sama dalam bidang energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang tertuang dalam kebijakan domestik dan regional.

"DPR RI dan Majelis Nasional Republik Vietnam dapat memastikan masing-masing negara menjamin pendanaan (financing) untuk mengakselerasi terwujudnya transisi energi terbarukan," sebut cucu Sang Proklamator RI Bung Karno.