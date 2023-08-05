Kala Jokowi Diimami Sholat Mbah Maimoen dan Diberi Serban Hijau

JAKARTA – KH Maimoen Zubair wafat pada 6 Agustus 2019 waktu Arab Saudi, saat menunaikan ibadah Haji. Kini, setelah 4 tahun kepergiannya, pesan-pesan dari ulama kharismatik itu terus dikenang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya sejumlah kenangan bersama Mbah Maimoen. Terutama saat Jokowi mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah.

Jokowi dua kali menyambangi pesantren Mbah Moen dan selalu diajak untuk sholat berjamaah.

"Saya ke rumah beliau di Pondok Pesantren Anwar Sarang, itu sudah dua kali. Pas ke sana pasti diajak masuk ke kamar beliau. Dan terakhir waktu itu saya dengan Mbah Maimoen juga salat jamaah magrib di kamarnya beliau, beliau imami sendiri," kata Jokowi pada Selasa 6 Agustus 2019

Jokowi mengaku sangat banyak mendapat pesan dari Mbah Moen. Meski begitu, Jokowi tak merinci ulama yang disebutnya paling gigih dalam menyatakan NKRI harga mati itu.

"Banyak sekali pesannya," ucapnya.