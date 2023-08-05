Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSAD Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 14 Pati, Berharap Dapat Bawa Pengaruh Positif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |06:36 WIB
KSAD Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 14 Pati, Berharap Dapat Bawa Pengaruh Positif
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 14 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD di Guest House, Markas Besar Angkatan Darat, Cilangkap, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2023.

Ia mengingatkan, perwira harus terus mengembangkan kepemimpinan, kinerja, kreativitas dan kemampuan manajerial sesuai level jabatan masing-masing, yang dilandasi keyakinan untuk berbuat yang terbaik, memiliki imajinasi, inovasi, visi, misi.

“Saya berharap para Perwira Tinggi dapat membawa pengaruh positif, yang mampu memberikan teladan dan inspirasi bagi para bawahannya, serta memberikan manfaat dan dampak kemajuan bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan satuan,“ ujar Dudung dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (5/8/2023).

Sekedar informasi, para Pati TNI AD yang kali ini melaporkan kenaikan pangkatnya terdiri dari satu Pati berpangkat Bintang Tiga (Letnan Jenderal), dua Pati berpangkat Bintang Dua (Mayor Jenderal) dan 11 Pati berpangkat Bintang Satu (Brigadir Jenderal), baik yang berdinas di dalam maupun di luar Struktur TNI AD.

Pati yang kini menyandang pangkat Bintang Tiga ialah Letjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh (Irjenad), sedangkan dua Pati yang menyandang Bintang Dua adalah Mayjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si. (Wadanpussenif), dan Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E. (Gubernur Akmil).

Sementara 11 Pati yang kini berpangkat Brigadir Jenderal terdiri dari Brigjen TNI Sidik (Kadisjarahad), Brigjen TNI Irwan Subekti (Ir Pussenif), Brigjen TNI Dwi Lagan Safrudin (Dirdik Kodiklatad), Brigjen TNI Gunawan Wijaya (Dirdik Kodiklatad).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni Dudung Abdurachman TNI AD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement