KSAD Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 14 Pati, Berharap Dapat Bawa Pengaruh Positif

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 14 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD di Guest House, Markas Besar Angkatan Darat, Cilangkap, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2023.

Ia mengingatkan, perwira harus terus mengembangkan kepemimpinan, kinerja, kreativitas dan kemampuan manajerial sesuai level jabatan masing-masing, yang dilandasi keyakinan untuk berbuat yang terbaik, memiliki imajinasi, inovasi, visi, misi.

“Saya berharap para Perwira Tinggi dapat membawa pengaruh positif, yang mampu memberikan teladan dan inspirasi bagi para bawahannya, serta memberikan manfaat dan dampak kemajuan bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan satuan,“ ujar Dudung dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (5/8/2023).

Sekedar informasi, para Pati TNI AD yang kali ini melaporkan kenaikan pangkatnya terdiri dari satu Pati berpangkat Bintang Tiga (Letnan Jenderal), dua Pati berpangkat Bintang Dua (Mayor Jenderal) dan 11 Pati berpangkat Bintang Satu (Brigadir Jenderal), baik yang berdinas di dalam maupun di luar Struktur TNI AD.

BACA JUGA: Kisah Prajurit TNI AD Terlilit Utang untuk Bedah Puluhan Rumah Warga Miskin di Singkawang

Pati yang kini menyandang pangkat Bintang Tiga ialah Letjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh (Irjenad), sedangkan dua Pati yang menyandang Bintang Dua adalah Mayjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si. (Wadanpussenif), dan Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E. (Gubernur Akmil).

Sementara 11 Pati yang kini berpangkat Brigadir Jenderal terdiri dari Brigjen TNI Sidik (Kadisjarahad), Brigjen TNI Irwan Subekti (Ir Pussenif), Brigjen TNI Dwi Lagan Safrudin (Dirdik Kodiklatad), Brigjen TNI Gunawan Wijaya (Dirdik Kodiklatad).