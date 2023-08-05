Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kesultanan Yogyakarta Diobok-obok Belanda Usai Raden Ronggo Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |07:24 WIB
KEMATIAN Raden Ronggo Prawirodirjo III membuat Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono II diobok-obok oleh pemerintah kolonial Belanda. Perubahan radikal diajukan oleh Daendels, gubernur jenderal Belanda ke Keraton Yogyakarta.

Pada 23 Desember 1810 ia memanggil para Residen Belanda dan patih keraton-keraton ke Semarang dan memberitahukan kepada mereka rencananya untuk memaksa Sultan turun tahta, dan menyerahkan kekuasaan kepada Putra Mahkota yang akan memerintah sebagai Pangeran Wali.

Tiga hari kemudian, bersama pasukannya yang berkekuatan 3.200 serdadu, ia berderap menuju Yogya. Peter Carey dalam "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro : 1785 - 1855" Daendels dan pasukannya sudah sampai di gerbang tolnya yang lama di jalan antara Tempel dan Pisangan, ketika kabar tewasnya Raden Ronggo sampai kepadanya. Meskipun tidak perlu lagi mendatangi istana Sultan dengan kekuatan militer sebesar itu, marsekal tetap bersikeras maju terus.

Hal ini karena ia membutuhkan imbalan uang untuk membayar opsir-opsir dan bala tentaranya, yang dilanda desersi sampai 70 orang per hari akibat bayaran yang kurang. Alhasil mereka diberikan imbalan uang sangat besar, wakil Daendels Van Braam menerima 10 ribu dolar Spanyol atau setara dengan satu juta dolar Amerika Serikat saat ini.

Sedangkan Pieter Engelhard dan Residen sebelumnya, Gustaf Wilhelm Wiese, yang keduanya ditugaskan bersama Van Braam, untuk memetakan garis demarkasi perbatasan baru antara wilayah pesisir dan kerajaan, masing - masing mendapat 5.000 dolar Spanyol (setengah juta dolar AS sekarang).

