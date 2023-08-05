Panglima TNI Menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 27 Pati TNI

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, memimpin laporan korps kenaikan pangkat 27 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 4 Agustus 2023.

Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 1423/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut :

14 Pati TNI AD yaitu, Letjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh (Irjenad), Mayjen TNI Toto Nurwanto, S.I.P., M.Si. (Wadanpussenif), Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E. (Gubernur Akmil), Brigjen TNI Sidik (Kadisjarahad), Brigjen TNI Irwan Subekti (Ir Pussenif), Brigjen TNI Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., M.M. (Dirdik Kodiklatad), Brigjen TNI Gunawan Wijaya, S.Sos. (Waaspers Kasad Bid. Binwatpers), Brigjen TNI Dian Hardiana, S.I.P. (Waasintel Kasad Bid. Bin Intel), Brigjen TNI Raden Agus Prasetyo Utomo, S.H. (Irlat Itum Itjenad), Brigjen TNI Luqman Arief, S.I.P. (Danrem 121/ABW (Sintang) Kodam XII/Tpr), Brigjen TNI Teguh Prayitno (Irren Itben Itjenad), Brigjen TNI G. Eko Sunarto, S.Pd., M.Si (Dir Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan), Brigjen TNI Nasril Aswan (Ir Pusbekangad) dan Brigjen TNI dr. Bidik Catur Prasetya, M.M. (Dirum Puskesad).

Lalu sembilan Pati TNI AL yaitu, Laksdya TNI Dr. Angkasa Dipua, S.E., M.M., M.Tr.Opsla. (Irjen TNI), Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. (Pangkogabwilhan I), Laksda TNI Rudhi Aviantara IH., S.E., M.Si., M.Tr.(Han)., CHRMP. (Kas Kogabwilhan II), Laksma TNI Riduwan Purnomo, S.T., M.M., CIQnR., CIQaR. (Kapok Sahli Koarmada I), Laksma TNI Ignatius Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP. (Karo Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Setmilpres Kemensetneg), Laksma TNI Andy Kriswanto, S.E., M.M. (Inspektur Bais TNI), Laksma TNI Yosua Dominggus Aipassa (Dankopeba Koarmada RI), Laksma TNI Dr. drg. Wawan Suridwan, Sp.Pros., CIQnR., Subsp.Pmf(K) (Kaladokgi R.E. Martadinata) dan Laksma TNI Dr. dr. R.M. Tjahya Nurrobi, M.Kes., Sp.OT(K) Hand. (Kadiskesal).

Dan juga empat Pati TNI AU yaitu, Marsdya TNI Samsul Rizal. S.I.P., M.Tr.(Han). (Dansesko TNI), Marsda TNI A. Joko Takarianto (Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI), Marsma TNI Dr. Heri Kris Drihandaka, S.Sos., M.M. (Karo Pengamanan Setmilpres Kemsetneg) dan Marsma TNI Pipik Krispiarto

(Awaludin)