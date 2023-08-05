Gempa M4,3 Guncang Wilayah Tutuyan Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu (5/8/2023) sekira pukul 06.23 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.16 Lintang Selatan - 125.03 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.3, 05-Aug-2023 06:23:42WIB, Lok:0.16LS, 125.03BT (112 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)