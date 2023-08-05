Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas Ingatkan Tak Ada Lagi Pembayaran Cash saat Ujian SIM

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:39 WIB
Kakorlantas Ingatkan Tak Ada Lagi Pembayaran Cash saat Ujian SIM
Kakorlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi (foto: dok MPI)
JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi mengklaim, tidak ada lagi pembayaran dengan uang cash di setiap tempat pembuatan uji SIM. Termasuk, di Satpasim Daan Mogot, Jakarta Barat.

"Sebagai informasi kepada kawan-kawan juga bahwa untuk ujian SIM biaya seluruhnya melakukan pembayaran melalui bank artinya enggak ada lagi uang cash di sini," ujar Firman.

Firman menambahkan, bilamana terjadi pembayaran secara cash, bisa dipastikan hal tersebut akan masuk ke kantong pribadi petugas bukan masuk ke cash negara.

"Jangan anggota saya di iming-imingi dengan memberikan sesuatu untuk lulus, kasihan nanti mentalnya rusak kalau diiming-imingi," imbuhnya.

"Kalaupun ada berarti uangnya petugas pribadi itu buat pulang barangkali atau buat beli makan di kantin," sambungnya.

