Gus Yahya Jenguk Cak Nun: Alhamdulillah Kesehatan Beliau Sudah Semakin Membaik

YOGYAKARTA - Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjenguk cendekiawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), yang sedang dirawat di RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta.

Ditemani Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kedatangan Gus Yahya langsung disambut Istri Cak Nun Novia Kolopaking, salah satu putri Cak Nun serta keluarga dan teman-teman dekat Cak Nun.

“Alhamdulillah kondisi Cak Nun terus membaik. Kita doakan untuk kesembuhan beliau,” kata Gus Yahya usai menjenguk Cak Nun, pada Jumat 4 Agustus 2023.

Dari keterangan Novia, kata Gus Yahya, kondisi kesehatan Cak Nun sudah sangat membaik. Bahkan beberapa hari ini, Cak Nun juga telah dipindahkan ke kamar perawatan biasa tepatnya di kamar paviliun rumah sakit.

Gus Yahya dan Gus Ipul memang bersahabat lama dengan Cak Nun. Bahkan dengan Novia juga mereka bersahabat sehingga dalam kunjungan kali ini mereka terlihat sangat akrab.