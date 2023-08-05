Menhan Prabowo Resmi Lantik Mayjen TNI Jonni Mahroza Sebagai Rektor Unhan RI yang Baru

BOGOR – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Rektor Universitas Pertahanan RI di Aula Merah Putih Universitas Pertahanan RI, Sentul, Bogor, Jumat (4/8/2023).

Selain melantik, Menhan Prabowo juga memberikan pengarahan. Dalam pengarahannya kepada Civitas Akademika Unhan RI, Menhan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI (Purn) Amarulla Octavian yang selama kurang lebih tiga tahun tiga bulan telah mengabdi.

Menhan Prabowo melantik pejabat baru Rektor Unhan RI Mayjen TNI Jonni Mahroza yang sebelumnya menjabat sebagai Warek Bidang Akademik dan Perencanaan Unhan. Dengan pelantikan ini, Mayjen TNI Jonni Mahroza resmi menggantikan Rektor Unhan RI sebelumnya, Laksdya TNI (Purn) Amarulla Octavian.

“Dengan ini resmi melantik Mayjen TNI Jonni Mahroza sebagai Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesusai dengan tanggung jawab yang diberikan,” tegas Menhan Prabowo.

Tidak hanya itu, Menhan juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Staf dan Dosen Unhan yang telah bekerja keras sehingga Unhan sampai kepada posisi sekarang.

“Waktu saya menjabat sebagai Menhan, saya langsung melihat badan dan institusi yang berada di bawah wewenang saya. Saya menilai betapa strategisnya Unhan RI ini,” ujar Menhan Prabowo.