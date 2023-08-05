Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI, Rektorat Serahkan Sepenuhnya Penanganan ke Pihak Kepolisian

DEPOK - Rektorat Universitas Indonesia (UI) menyerahkan penanganan kasus pembunuhan mahasiswa mereka ke Kepolisian. Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia menyebut pihak UI menyerahkan penanganan kasus kepada pihak yang berwenang.

Ia pun tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Selain itu, pihak UI menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa atas insiden senior menikam junior hingga tewas di sebuah indekos Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

"Kami sepenuhnya menyerahkan penanganan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Jika diperlukan dan sesuai dengan kewenangan UI, tentu kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib," ujar Amel saat dikonfirmasi, Sabtu (5/8/2023).

Lebih lanjut Amel membenarkan bahwa terduga pelaku berinisial AAB (23) dan korban MNZ (19) merupakan mahasiswa UI. "Iya (MNZ dan AAB merupakan mahasiswa UI)," tambahnya.