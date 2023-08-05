Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bukti Dukungan Jokowi! Intip Mesranya Ganjar-Gibran Jogging hingga Sarapan Bareng

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:46 WIB
Bukti Dukungan Jokowi! Intip Mesranya Ganjar-Gibran Jogging hingga Sarapan Bareng
SOLO - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo hari ini tengah berkegiatan di Solo. Seperti biasa, Ganjar mengawali hari dengan dengan olahraga jogging. Namun, ada yang spesial hari ini.

Sebelum jogging, Ganjar didatangi putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Sejak pagi buta, Gibran sudah mendatangi hotel tempat Ganjar menginap, untuk jogging bersama.

Gibran tiba di hotel sekitar pukul 05.30 WIB. Ia masuk ke dalam hotel dan menunggu Ganjar di lobi. Ketika Ganjar keluar, Gibran langsung menyapa.

 BACA JUGA:

"Lho Mas Wali sudah ada di sini. Mau ikut jogging?," sapa Ganjar disambut senyum dan anggukan kepala Gibran.

Keduanya kemudian jogging pagi bersama menyusuri Pura Mangkunegaran Solo. Setelah jogging beberapa menit, Ganjar dan Gibran kemudian melepas peserta Tour de Borobudur dan sarapan bersama.

"Iya hari ini ditemani Mas Wali, Mas Gibran melepas Tour de Borobudur. Terima kasih Mas Gibran, karena menyiapkan tempat yang menarik di Pura Mangkunegaran ini," kata Ganjar.

Selama jogging, lanjut Ganjar, Gibran bercerita tentang pengelolaan sejumlah destinasi wisata di Solo, salah satunya Pura Mangkunegaran. Di tempat itu, setiap libur pasti ada event pertunjukan.

"Bagus ya, tiap libur ada event. Jadi, tempat ini jadi space plaza yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan event besar. Makasih Mas Gibran yang sudah memberikan dukungan pada pengembangan sport tourism," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
