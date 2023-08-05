Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Penerima LPDP Pulang Seusai Study, Perindo: Bangun Masyarakat Indonesia Sejahtera

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:36 WIB
Jokowi Minta Penerima LPDP Pulang Seusai Study, Perindo: Bangun Masyarakat Indonesia Sejahtera
Bacaleg Perindo, Dian Mirza (foto: dok ist)
JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo, Dian Mirza mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pulang ke Tanah Air setelah menyelesaikan study di luar negeri. Menurutnya, pesan Jokowi tersebut sangat tepat.

"Sebab goals dari program LPDP sendiri kan basically menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas, sehingga semua aktivitas yang dilakukan akan berkualitas juga, dan menghasilkan kesejahteraan secara menyeluruh," kata Dian kepada wartawan.

Dian Mirza --yang merupakan bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 9 yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres) itu-- mengatakan, negara sudah memberikan kesempatan untuk putra-putri terbaik bangsa menempuh pendidikan dengan sejumlah fasilitas.

Sehingga, negara berharap para alumni LPDP dapat mengabdi pada negara. Adapun bentuk pengabdian yang dimaksud adalah dalam bentuk pemikiran, kerja keras, dan prestasi untuk kemajuan masyarakat Indonesia.

"Jadi (para Penerima LPDP) jangan hanya memikirkan diri sendiri dan melihat angkanya saja, tapi berusaha untuk bisa membuat dampak untuk Indonesia dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki," jelasnya.

