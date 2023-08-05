Fadli Zon: Tuan Rumah Penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44, DPR RI Ajukan 6 Draf Resolusi

JAKARTA - Rangkaian pelaksanaan Sidang Umum AIPA atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 2023 diselenggarakan pada 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Tahun ini DPR RI mendapat mandat menjabat keketuaan AIPA dengan visi “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN”.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dr. Fadli Zon menegaskan bahwa Responsive, Stable, dan Prosper, menjadi tiga kata kunci keketuaan AIPA tahun ini. Dengan mengusung semangat tersebut, AIPA mendorong agar ASEAN dapat lebih lentur dan adaptif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di kawasan.

“Penyelenggaraan AIPA ke-44 ini merupakan salah satu wujud peran aktif DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen. Peran Indonesia sebagai natural leaders di kawasan Asia Tenggara, akan memberikan dorongan kekuatan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang," ujar Fadli Zon dalam keterangan resmi yang diterima Okezone.

Saat ini dikatakan Fadli Zon, setiap kawasan, tak terkecuali ASEAN, dihadapkan pada fenomena shifting paradigm. Dimana bergesernya pandangan terutama dari para pemimpin negara-negara di dunia dalam menilai lingkungan strategis global dan regional:

“Itu sebabnya, khususnya di ASEAN, tantangan yang dihadapi menjadi lebih tidak mudah. Di satu sisi setiap negara anggota memiliki probolem domestik yang harus diatasi," Fadli Zon menambahkan.

Di sisi lain, ada tantangan eksternal yang secara potensial dan aktual pasti mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara, seperti konflik Laut China Selatan, persaingan AS-China, konflik di Selat Taiwan, konflik di Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global; serta krisis energi dan pangan.