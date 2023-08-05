Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fadli Zon: Tuan Rumah Penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44, DPR RI Ajukan 6 Draf Resolusi

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:30 WIB
Fadli Zon: Tuan Rumah Penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44, DPR RI Ajukan 6 Draf Resolusi
A
A
A

JAKARTA - Rangkaian pelaksanaan Sidang Umum AIPA atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 2023 diselenggarakan pada 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Tahun ini DPR RI mendapat mandat menjabat keketuaan AIPA dengan visi “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN”.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dr. Fadli Zon menegaskan bahwa Responsive, Stable, dan Prosper, menjadi tiga kata kunci keketuaan AIPA tahun ini. Dengan mengusung semangat tersebut, AIPA mendorong agar ASEAN dapat lebih lentur dan adaptif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di kawasan.

“Penyelenggaraan AIPA ke-44 ini merupakan salah satu wujud peran aktif DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen. Peran Indonesia sebagai natural leaders di kawasan Asia Tenggara, akan memberikan dorongan kekuatan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang," ujar Fadli Zon dalam keterangan resmi yang diterima Okezone.

 BACA JUGA:

Saat ini dikatakan Fadli Zon, setiap kawasan, tak terkecuali ASEAN, dihadapkan pada fenomena shifting paradigm. Dimana bergesernya pandangan terutama dari para pemimpin negara-negara di dunia dalam menilai lingkungan strategis global dan regional:

“Itu sebabnya, khususnya di ASEAN, tantangan yang dihadapi menjadi lebih tidak mudah. Di satu sisi setiap negara anggota memiliki probolem domestik yang harus diatasi," Fadli Zon menambahkan.

Di sisi lain, ada tantangan eksternal yang secara potensial dan aktual pasti mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara, seperti konflik Laut China Selatan, persaingan AS-China, konflik di Selat Taiwan, konflik di Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global; serta krisis energi dan pangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184259//kuhap-Yumt_large.jpg
Paripurna DPR RI Resmi Sahkan KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184184//dpr-OUNY_large.jpg
DPR Kawal Wacana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184168//dpr-wmDJ_large.jpg
DPR Usulkan Penggunaan AI untuk Jangkau Akses Kesehatan di Wilayah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184020//komisi_yudisial-LDow_large.jpg
7 Calon Anggota KY, dari Eks Hakim hingga Tokoh Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183662//dpr-QBvP_large.jpg
DPR: Putusan MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil Wajib Dijalankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement