Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Panji Gumilang, Kompolnas Minta Bareskrim Sidik Secara Profesional

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:54 WIB
Kasus Panji Gumilang, Kompolnas Minta Bareskrim Sidik Secara Profesional
Kompolnas minta kasus Panji Gumilang disidik secara profesional
A
A
A

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Bareskrim Polri agar melakukan penyidikan secara profesional terhadap kasus penistaan agama yang disangkakan kepada pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan bahwa di dalam profesional itu, Polri harus cermat dan komprehensif untuk memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama.

"Inilah yang terus kita dorong, kompolnas agar ini benar-benar disidik secara profesional," kata Yusuf Warsyim dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (5/8/2023).

 BACA JUGA:

"Maka di dalam profesionalisme itu kaitannya dengan pemenuhan unsur tindak pidana penistaan agama itu harus cermat, harus komprehensif karena ini menistakan agama ada unsur di dalamnya ada unsur permusuhan ada unsur penghinaan ini harus terpenuhi," tambah Yusuf.

Saksi ahli, kata Yusuf, juga menjadi faktor penting dalam dalam penyidikan kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang itu.

"Maka kekuatan pembuktian dari aspek materil ahli ini paling utama, sehingga ahlinya banyak itu kan yang diperiksa selain dari pada saksi-saksi yang banyak. Kapan pak Panji ngomong seperti itu, apakah dia sering menyampaikan menafsirkan ajaran itu seperti itu saksi-saksinya diperiksa semua secara komprehensif dan ini babak baru bisa memeriksa secara komprehensif," kata Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement