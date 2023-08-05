Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Mengaku Terinspirasi Serial Narcos

DEPOK - Kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia bikin geger. AAB (23) pelaku pembunuhan mahasiswa FIB UI jurusan Sastra Rusia MNZ (19) di sebuah indekos kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat mengaku terinspirasi dari serial film 'Narcos' untuk menjalankan aksinya.

"Saya terinspirasi karena nonton film 'Narcos'," kata AAB saat ungkap kasus di Mapolres Depok, Sabtu (5/8/2023).

AAB menambahkan bahwa dirinya tidak punya masalah dengan korban MNZ. Menurutnya rencana pembunuhan itu tiba-tiba muncul dalam benaknya.

"Saya enggak ada masalah sama korban, enggak ada dendam dan putus asa juga. Itu rencana tiba-tiba muncul aja," ungkapnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengatakan pelaku AAB sempat belajar dari Youtube untuk mencari cara membunuh. Menurutnya pelaku juga saat mengantar korban MNZ ke indekos sudah menyiapkan pisau lipat.