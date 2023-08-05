Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dinyatakan Sehat PB IDI, KPK Sebut Lukas Enembe Bisa Jalani Persidangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:29 WIB
Dinyatakan Sehat PB IDI, KPK Sebut Lukas Enembe Bisa Jalani Persidangan
KPK nyatakan Lukas Enembe sudah sehat untuk jalani sidang (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter bahwa Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe telah dinyatakan sehat dan layak untuk mengikuti jalannya persidangan.

Sekadar diketahui, sidang lanjutan terkait kasus gratifikasi dengan terdakwa Lukas Enembe sempat ditunda lantaran harus dirawat di RSPAD beberapa waktu yang lalu.

“Kondisi terdakwa Lukas Enembe berdasarkan hasil pemeriksaan dokter PB IDI tertanggal 31 Juli 2023 berkesimpulan bahwa terdakwa Lukas Enembe dinilai laik untuk menjalani proses persidangan (fit to stand trial),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan resminya, Sabtu (5/8/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut Ali mengatakan pihaknya juga mengingatkan kepada Lukas Enembe untuk disiplin dan mengonsumsi obat yang telah diberikan oleh dokter RSPAD.

“Kami juga harus mengingatkan terdakwa Lukas Enembe agar disiplin dan tertib mengkonsumsi obat dokter RSPAD dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala oleh tim Dokter KPK,” tambah Ali Fikri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008989/empat-terdakwa-korupsi-gereja-kingmi-mimika-dituntut-2-hingga-4-tahun-penjara-mIj7yzhJzl.jpg
Empat Terdakwa Korupsi Gereja Kingmi Mimika Dituntut 2 hingga 4 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/337/3002207/kpk-eksekusi-mantan-kadis-pupr-papua-gerius-one-yoman-ke-lapas-sukamiskin-FDpoVov0MQ.jpg
KPK Eksekusi Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/337/2985906/kadis-pupr-papua-era-gubenur-lukas-enembe-divonis-4-tahun-8-bulan-penjara-8jwh4AZqpy.jpg
Kadis PUPR Papua Era Gubenur Lukas Enembe Divonis 4 Tahun 8 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/337/2962660/sidang-perdana-korupsi-pj-bupati-sorong-digelar-di-manokwari-besok-kpk-siap-baca-dakwaan-yzKtXNQuOS.jpg
Sidang Perdana Korupsi Pj Bupati Sorong Digelar di Manokwari Besok, KPK Siap Baca Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/340/2946099/kepala-pj-gubernur-pecah-dilempar-batu-massa-lukas-enembe-juga-serang-kapolda-papua-LQDOlTtuxl.jpg
Kepala Pj Gubernur Pecah Dilempar Batu, Massa Lukas Enembe Juga Serang Kapolda Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/337/2945132/profil-lukas-enembe-gubernur-papua-nonaktif-terpidana-korupsi-yang-meninggal-di-rspad-MBT9FmM9Gi.jpg
Profil Lukas Enembe, Gubernur Papua Nonaktif Terpidana Korupsi yang Meninggal di RSPAD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement