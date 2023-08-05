Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Reuni SMA di Jogja, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |16:02 WIB
Hadiri Reuni SMA di Jogja, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden
Ganjar Pranowo diteriaki presiden saat hadiri Reuni Akbar SMA (Foto: Ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri reuni akbar SMA 1 BOPKRI (Bosa) Yogyakarta pada Sabtu (5/08/2023). Ada momen menarik saat Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo ini baru tiba di sekolah. Ganjar diteriaki presiden oleh sejumlah alumni sekolah tersebut.

Momen itu terjadi di lorong sekolah. Saat itu Ganjar yang datang menggunakan kemeja putih akan berganti kaos acara reuni tersebut. Dari kerumunan, ada salah seorang alumni yang tiba-tiba berteriak dengan menyebut Ganjar Presiden. Sontak, teriakan itu langsung diikuti oleh alumni lainnya.

"Pak Ganjar," teriak salah seorang alumni. "Presiden," disambung sahutan kerumunan.

 BACA JUGA:

Sebelum menuju tempat acara utama, Ganjar juga sempat berkeliling melihat ruang kelasnya dulu. Ganjar sendiri merupakan alumni Bosa angkatan tahun 1987.

Saat memberikan sambutan, Bacapres Partai Perindo itu terlihat sangat bahagia. Ia selalu tersenyum penuh ekspresi. Sesekali Ganjar juga melontarkan candaan yang langsung disambut gelak tawa teman-temannya.BACA JUGA:

"Saya berpikir yang ubanan cuma saya, ternyata juga banyak yang sudah ubanan. Saya percaya diri bahwa saya sudah tua, tapi setidaknya saya pernah muda," ucapnya disambut gelak tawa hadirin.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu juga sempat memberikan pertanyaan candaan kepada teman sekelasnya dulu.

"Alhamdulillah diseluruh kelas yang paling tidak nakal adalah saya, percaya kan?," ucapnya.

"Tidak," teriak teman-temannya dengan kompak.

"Oh, nggak percaya? Terimakasih atas kejujurannya," pungkas Ganjar.

Halaman:
1 2
1 2
      
